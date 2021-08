Pandemia, il Piemonte vede calare i ricoveri per Covid, ma c'è anche un decesso

Calano i ricoveri in Piemonte per pazienti positivi al Covid

Calano i ricoveri per Covid in Piemonte nelle ultime 24 ore: dieci in tutto, tra terapie intensive e non intensive. Lo dice il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte, che registra anche 236 nuovi casi di persone risultate positive, pari all’1% dei 23.505 tamponi eseguiti, di cui 18.684 antigenici. Dei 236 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (51,3%).

I casi sono così ripartiti: 38 screening, 156 contatti di caso, 42 con indagine in corso, 6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 371.085, di cui 198.155 solo a Torino e provincia. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (-9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.881.

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.014.840 (+ 23.505 rispetto a ieri), di cui 1.911.718 risultati negativi.

Purtroppo si registra anche un decesso, in un periodo in cui le morti erano diventate una rarità in Piemonte.

Il totale diventa quindi 11.701 deceduti risultati positivi al virus, di cui 5.592 a Torino e provincia.