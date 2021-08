Pomaretto fa volare il Dahu nella notte di San Lorenzo

Nella tradizionale notte di San Lorenzo, martedì 10 agosto a Pomaretto sarà possibile sognare di raggiungere le stelle prendendo il Volo del Dahu, in funzione dalle 19,30 alle 23.

Agli impianti sportivi di Pomaretto, dove parte la navetta che porta al Volo del Dahu, verrà servita una cena, e la serata sarà allietata dalla musica di Martina Richard, che ha esordito come cantante folk, ma negli anni ha creato un repertorio che interpreta la musica a trecentosessanta gradi. “Sarà per me una grande emozione ed un vero onore tornare dal vivo proprio a Pomaretto, il paese che mi ha conosciuta e sostenuta ai miei albori musicali – ricorda Richard – Nel 2012, proprio a Pomaretto, ho omaggiato il grande George Mc Anthony con una serata in suo onore”.

Richard, con la sua inseparabile chitarra acustica, ha visto coronare il suo talento fra Piemonte e Lombardia fra piazze, sagre e feste private, ma in passato ha avuto anche esperienze come conduttrice televisiva, in svariate emittenti televisive.

Nella serata di Pomaretto, non mancheranno le canzoni popolari ed il suo repertorio country: “Per le regole di contenimento della pandemia, non sarà possibile ballare, ma, rispettando la sicurezza, vi garantisco che faremo festa, con tanta allegria - conclude Richard – Mi fa piacere che il mio concerto sia legato al Volo del Dahu, che già solo nel nome, leggendario ed evocativo, dà un senso alla serata”.

Per partecipare alla cena, al costo di dodici euro bevande escluse, è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 338 1156340.

Per prenotazioni o ulteriori informazioni relative al Volo del Dahu, chiamare al numero 351 8874454.