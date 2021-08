Acea Energie Nuove si accaparra una fornitura da 7 milioni di euro

Per il secondo anno consecutivo, Acea Energie Nuove, società attiva nel settore gas metano, energia elettrica e servizi efficientamento energetico con sede a Pinerolo, si è aggiudicata la gara per l’approvvigionamento di gas naturale di Water Alliance – Acque di Lombardia e Utility Alliance del Piemonte, reti di utility che aggregano le venti principali aziende del settore idrico di Piemonte e Lombardia.

La fornitura prevista è di oltre 15 milioni di metri cubi per un fatturato atteso di circa 7 milioni di euro.

Un risultato che segue un altro riconoscimento nell’ambito del G20 di Napoli: la prima comunità energetica rinnovabile condominiale d’Italia realizzata in via Cittadella a Pinerolo è stata inclusa dall’International Energy Agency fra le best practices mondiali nel report per il G20 di Napoli come modello di transizione energetica.