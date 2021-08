Rogo alla Crocetta: non ce l'ha fatta l'uomo rimasto ustionato nella sua casa in via Caboto

L'intervento dei vigili del fuoco in via Caboto

I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo la richiesta di aiuto: sono arrivati in via Caboto, dove intorno alle 15 di sabato, 7 agosto, era scoppiato un incendio e hanno portato fuori dall'appartamento un uomo di 55 anni. La madre, ottantenne, era già stata aiutata da un vicino di casa, mentre per il figlio le operazioni si erano fatte più complicate.

Dopo aver riportato gravi ustioni su buona parte del corpo, non ce l'ha fatta ed è morto Luigi Barbesino, che nel frattempo era stato ricoverato al Cto, insieme alla madre. Nonostante l'impegno dei medici, la situazione è peggiorata e per lui non c'è stato nulla da fare.



Intanto si indaga ancora per ricostruire l'esatta dinamica che ha portato al rogo.