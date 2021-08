Covid, un ricovero in meno in terapia intensiva in Piemonte e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Cala di un'unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva in Piemonte nelle ultime 24 ore, mentre sono 5 le persone in più rispetto a ieri nei letti di terapia ordinaria. Lo dice il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte,, che ha comunicato 151 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 12 dopo test antigenico), pari all’1,2% di 12.946 tamponi eseguiti, di cui 9.341 antigenici. Dei 151 nuovi casi, gli asintomatici sono 68 (45%).

Come detto, i ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 90 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.018.