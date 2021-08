Torino: prima della campanella, a scuola suona l'allarme per i bidelli. Manca oltre un lavoratore su due

Prima della campanella, nelle scuole torinesi suona l'allarme per i bidelli. Il cosiddetto personale "Ata". Nelle scorse ore, infatti, il Miur ha comunicato il contingente di immissione in ruolo. Si tratta di 12.193 posti a livello nazionale, a fronte però di una disponibilità di 24 000.



Questa dotazione consente una copertura di appena il 40%, che si riflette quasi alla virgola sia a livello regionale che cittadino: in Piemonte, a fronte di una disponibilità di 2055 posti, il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo è di 858 persone e solo nella città di Torino, a fronte di una disponibilità di 1030 posti, le immissioni in ruolo autorizzate sono soltanto 437, poco più del 40% appunto.