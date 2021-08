Bardonecchia, celebrati i 100 anni dal tumulo a Roma del milite ignoto

A seguire i convenuti in sfilata hanno raggiunto Parco Vittorio Veneto, dove il tenente colonnello d’artiglieria Gianpaolo Sioni, comandante della Base Logistico Addestrativa, ha coordinato la celebrazione, caratterizzata dagli onori al gonfalone comunale, dall’alzabandiera, dalla deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti portata da due graduati in divisa d’epoca, dalla benedizione e dall’inaugurazione del cippo a ricordo del Milite Ignoto e dal discorso ufficiale di Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia.