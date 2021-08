Pentenero: "Onorata di essere capolista tra le donne del Pd. Per Torino, un impegno vero" [VIDEO]

"E' un onore poter rappresentare i candidati della lista del Partito Democratico. Un ruolo simbolico, ma che permette di portare alla luce le competenze maturate, la passione per l'esperienza amministrativa e la voglia di determinare il futuro di Torino". Così Gianna Pentenero, ex assessore regionale a Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, commenta la sua nomina a capolista dei dem, in sostegno a Stefano Lo Russo, per le prossime elezioni comunali di Torino.

Città che, afferma Pentenero, "ha bisogno di un'amministrazione competente, di un impegno vero verso gli abitanti. E' quindi necessario che la macchina comunale riparta sotto tutti i punti di vista, a cominciare dai servizi alla persona, per ogni fascia d'età, realizzando un progetto che risponda alle esigenze di oggi, ma guardi anche al futuro".

"La campagna elettorale - conclude l'esponente del Pd, una delle 20 donne della lista, in perfetta parità con gli uomini - servirà a cercare consenso proprio partendo dalle reali esigenze dei nostri cittadini".