In 6 mesi gli americani hanno perso 80 milioni di dollari a causa di truffe crittografiche: ecco alcuni modi per evitare le frodi

Non sono solo i prezzi delle criptovalute che sono saliti alle stelle di recente: la Federal Trade Commission (FTC) ha riferito che più di 7.000 persone hanno perso i loro soldi nell'ultimo anno.

Questo è 12 volte più di quanto riportato un anno fa. Le persone tra i 20 e i 30 anni sono state le più colpite, con una perdita media di 1.900 dollari. Questi gruppi di età hanno subito le perdite maggiori dalle truffe sugli investimenti rispetto a qualsiasi altro tipo di frode.

Perché le persone stanno perdendo così tanto?

L'ambiente attuale può essere descritto come una tempesta di truffatori. Ecco alcuni motivi.

Molte persone non capiscono la criptovaluta

Questo rende più facile ingannare i potenziali investitori con il loro cripto-balbettio. I criminali possono approfittare di persone che non capiscono le basi. E la tecnologia blockchain è in continua evoluzione, quindi c'è molto per gli investitori su cui tenersi aggiornati.

Enormi salti di prezzo

Due cose hanno guidato l'enorme aumento dei prezzi delle criptovalute visto all'inizio di quest'anno: la paura di perdere grandi profitti e il desiderio di realizzare grandi profitti. Mentre gli enormi ritorni sugli investimenti tradizionali potrebbero sollevare le sopracciglia in alcuni, è possibile vedere i vantaggi delle criptovalute perché molte valute digitali hanno realizzato guadagni significativi in ​​un solo anno.

Le criptovalute offrono meno protezione per i consumatori

Se investi in borsa, hai un certo livello di sicurezza perché le aziende e gli agenti di borsa devono rispettare regole rigide. Può essere difficile distinguere tra aziende autentiche e false nelle criptovalute.

Come evitare le truffe sulle criptovalute

Il modo principale per evitare le truffe crittografiche è trattare la criptovaluta come qualsiasi altro investimento o acquisto. Ciò non significa che una criptovaluta o un prodotto correlato a Bitcoin sia un creatore di soldi magico solo perché usa il termine.

Esistono diversi modi in cui i truffatori di criptovaluta possono rubare i tuoi soldi. Gli scambi di criptovaluta falsi sono creati da persone che poi trasferiscono denaro sui loro conti. Le persone promuovono monete false per aumentare il prezzo e incassare prima che scenda a zero. Questo è comunemente noto come pump-and-dump.

Le piattaforme di trading offrono già molte opzioni di sicurezza, come ad esempio Bitiq . Leggi attentamente le istruzioni che ti danno quando ti iscrivi e sii prudente.

Questi sono modi per proteggersi dalle truffe

Ricerca, ricerca e ancora ricerca

È importante prendersi il tempo necessario per comprendere ogni criptovaluta che si può acquistare. Prendetevi il tempo per guardare il team di gestione e vedere quali problemi sta cercando di risolvere. Inoltre, dai un'occhiata a dove si trovano gli uffici. E, infine, come è l'ambiente. Fai le tue ricerche su qualsiasi broker o scambio di criptovaluta che stai considerando di utilizzare.

Usa solo scambi e piattaforme affidabili

Ci sono centinaia di scambi di criptovalute là fuori, ma solo un numero limitato è autorizzato ad operare negli Stati Uniti. Assicurati di comprendere appieno il processo di finanziamento per qualsiasi scambio che promette interessi sulle monete. Scopri, ad esempio, se lo scambio presta monete o le punta e ti paga i premi.

Dai un'occhiata agli URL

Una truffa comune implica l'imitazione di app o siti Web di criptovaluta popolari. I truffatori ti indurranno con l'inganno a inviare denaro o monete a un sito Web falso. Dovresti aggiungere ai segnalibri i siti che frequenti e prestare attenzione agli URL. Dovresti prestare attenzione alle lettere che sono state convertite in numeri, come "l" per "1" e "O" per "0".

Attenzione alle sponsorizzazioni delle celebrità

Le sponsorizzazioni di celebrità sono spesso sospette in quanto non sappiamo se sono state pagate per promuovere la moneta. Gli imitatori possono anche fare un sacco di soldi. Secondo la FTC, negli ultimi sei mesi le persone hanno pagato più di $ 2 milioni a imitatori di Elon Musk.

Non dare le tue chiavi crittografiche o password a nessuno

Poiché non forniresti il ​​PIN o la password della tua banca a qualcuno che non conosci, dovresti essere sospettoso di chiunque ti chieda le tue chiavi crittografiche o le tue password. La tua chiave per accedere alla criptovaluta è come il PIN della tua banca o la password dell'e-mail. È un codice a cui solo tu puoi accedere.

Cosa fare se la tua identità è stata rubata

È orribile rendersi conto di essere stato ingannato. Le statistiche di seguito mostreranno che non sei l'unico a pensarla così. Questi criminali hanno escogitato metodi sofisticati per rubare i tuoi soldi. Sebbene possa essere difficile per te recuperare i tuoi contanti in criptovaluta, ci sono dei passaggi che puoi seguire:

Contatta la tua banca o lo scambio di criptovaluta per spiegare la frode. Soprattutto se hai pagato con carta di debito o di credito, potrebbe essere possibile annullare la transazione.

Proteggi la tua identità

Potrebbe essere necessario agire per impedire ai truffatori di aprire più conti a tuo nome. Devi segnalare l'accaduto e bloccare il tuo credito e impedire ai truffatori di aprire conti a tuo nome.

Fatti aiutare da un investigatore informatico.

Possiamo aspettarci un aumento delle tutele dei consumatori man mano che le criptovalute diventano più mainstream. Inoltre, ci sarà una diminuzione delle truffe. Tieni presente che i truffatori sono là fuori che cercano di prendere i tuoi sudati soldi. Quindi fai del tuo meglio per tenerti aggiornato su come proteggere il tuo investimento e te stesso.