I marciapiedi della Circoscrizione 7 si rifanno il look

Manutenzione estiva in corso Emilia, lungo Dora Siena e via Vezzolano

Il mese di agosto ha restituito alla Circoscrizione 7 di Torino tre marciapiedi completamente riqualificati: si tratta delle infrastrutture di corso Emilia, nel tratto compreso tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare (quartiere Aurora), lungo Dora Siena (borgo Rossini all'altezza del Campus Luigi Einaudi) e via Vezzolano (quartiere Vanchiglietta).

L'intervento più atteso e richiesto era sicuramente il primo perché avvenuto in un tratto di strada particolarmente frequentato e denso di attività commerciali: i lavori hanno portato all'allargamento del marciapiede, all'eliminazione delle barriere architettoniche e al rifacimento dell'asfalto. Quest'ultima operazione ha interessato anche gli altri due percorsi pedonali.