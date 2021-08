Homea, per vendere e comprare la propria casa senza pensieri

Sempre più persone cercano nuove soluzioni per vendere, comprare o affittare la propria casa o immobile commerciale, ma non è sempre facile se non si viene affiancati da esperti del settore, che siano in grado di seguire tutte le fasi del processo senza troppi pensieri e preoccupazioni.

Da più di 15 anni, l’agenzia Homea opera nel settore immobiliare, offrendo ai propri clienti consulenza, trasparenza e quotazioni in linea con l’andamento del mercato, selezionando con la massima professionalità immobili residenziali e commerciali nuovi, recenti o da ristrutturare da vendere, acquistare o affittare. Le aree coperte dai servizi di Homea comprendono la Città di Torino e i comuni limitrofi di Trofarello, Moncalieri, Santena, Cambiano, Pino Torinese, Chieri e Poirino.

Uno dei servizi più interessanti e innovativi di Homea è il Property Finder, un professionista che si occupa esclusivamente di ricercare immobili per conto dell’acquirente. Il suo interesse principale non è solo trovare l’immobile che soddisfi determinate caratteristiche, ma setacciare le proposte disponibili sul mercato immobiliare per trovare la soluzione più adatta per il proprio cliente, grazie alla rete di contatti e collaborazioni con altri professionisti della zona. Il cliente avrà quindi un solo interlocutore che si occuperà delle ricerche e di tutte le incombenze burocratiche, visionerà solo le offerte più aderenti alle proprie necessità e aspettative, disponendo di un più ampio campo di ricerca con l’ausilio di esperti del settore.

Le competenze acquisite nel tempo e con una lunga esperienza sono fondamentali per gestire al meglio una compravendita immobiliare, ma soprattutto bisogna essere in grado di promuovere e valorizzare gli immobili che vengono affidati, in modo che l’operazione sia sempre fruttuosa e soddisfacente per entrambe le parti.

Per questo motivo, il ruolo dell’agente e dell’agenzia immobiliare si è evoluto e sviluppato negli anni, passando da semplice figura che metteva in comunicazione venditore e acquirente, affinché concludessero un affare, al ruolo fondamentale di consulente immobiliare qualificato ed esperto, capace di gestire nel dettaglio ogni dinamica di vendita, affiancandosi a professionisti specializzati e competenti, proponendo soluzioni valide e convenienti ai propri clienti, anche da canali privati, e svolgendo tutte le mansioni burocratiche necessarie per portare a buon fine l’accordo e la vendita.

Per chi non è esperto o non vuole occuparsi di documentazione e registrazione di contratti di locazione, l’agenzia Homea offre un servizio di assistenza qualificato, che si occupa in toto delle procedure telematiche, sollevando i propri clienti da code presso uffici pubblici e Agenzia delle Entrate. Questo servizio è indispensabile soprattutto per i proprietari di più di 10 immobili, perché non possono più recarsi fisicamente presso l’Agenzia delle Entrate, ma devono obbligatoriamente inviare tutta la documentazione telematicamente e possono affidarsi ad Homea per l’accreditamento e la gestione di tutte le procedure.

I clienti che hanno invece dubbi sull’applicazione di imposte e agevolazioni fiscali possono tranquillamente rivolgersi al proprio consulente che li aiuterà a fare chiarezza tra le varie leggi e regolamenti e adottare quelle più corrette alla propria situazione.

Infine, per una corretta valutazione di una proprietà secondo le continue fluttuazioni del mercato, è necessario affidarsi a un consulente esperto che aggiorni costantemente la quotazione dell’immobile e lo valorizzi al meglio sia sul web sia sulla carta.

Chi cerca e vuole vendere o affittare casa, trova da Homea un servizio completo e altamente professionale che soddisferà ogni esigenza con disponibilità, trasparenza e valutazioni sempre in linea con il mercato.