Amministrative, dai Moderati apertura a Lo Russo: "Ha detto che inserirà nel programma il no secco all'alleanza con il M5S"

"Prendiamo atto con grande soddisfazione che l’istanza dei Moderati è stata recepita dal candidato sindaco Lo Russo e che sarà addirittura inserito nel programma il no secco a tutte le forme di alleanza con i 5 stelle, con la firma di tutti i partiti". Lo scrivono in una nota Giacomo Portas, Carlotta Salerno e Silvio Magliano, che in questo modo - se la promessa verrà mantenuta - confermano di fatto l'appoggio al candidato sindaco del Pd per le prossime elezioni amministrative.

"Tale passaggio è fondamentale per essere chiari con i torinesi, dal momento che questa città è stata distrutta dai Cinque Stelle". "Dopo averlo visto scritto e firmato da tutte le forze della coalizione - concludono - convocheremo i nostri candidati e decideremo con loro il prosieguo, perché, come noto, siamo Moderati… ma non cretini".