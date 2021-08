Elezioni, Lo Russo: "Dal territorio lo sprint verso il voto"

Dal mercato di piazza Foroni alla Piscina Trecate chiusa a Pozzo strada, da piazza Madama Cristina alla Falchera in piazza Astengo, da piazza Bengasi a via Negarville. Sono decine i luoghi della Città strategici che il centrosinistra insieme al candidato Sindaco Stefano Lo Russo ha individuato per le tante iniziative nei quartieri. Più luoghi in tutte le Circoscrizioni.

"Ed è da lì - dichiara Lo Russo - da quei presidi territoriali di zona che partirà lo sprint che accompagnerà dalla prossima settimana la ripresa della campagna elettorale fino al voto del 3 e 4 ottobre. Ora la mappa - prosegue - si sta definendo, i punti individuati, tutta la città sarà coinvolta in iniziative pubbliche”.

Dopo la prima fase di elaborazione del programma con gli appuntamenti svolti all’aperto di fronte al Comitato elettorale in Corso Lione la campagna elettorale si calerà ancora di più nei quartieri compreso in classico porta a porta: dai volantini per gli eventi, ai banchetti nei mercati fino alle lettere al popolo delle primarie. Le attività proseguiranno nel rispetto delle regola anti-contagio: all’aperto dove è possibile e al chiuso con il green pass. "L'obiettivo - conclude Lo Russo - è illustrare a tutti la visione aperta e inclusiva della coalizione per una città che ha bisogno di futuro".