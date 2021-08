Storia, non solo sport: il volley Parella compie 40 anni e resta sempre sotto rete

Quarant'anni per un sodalizio che va ben oltre il mondo dello sport. Era infatti il 1981 quando tre amici con la passione della pallavolo prendono una decisione che cambia in maniera irreversibile la loro vita: Franco Penno, Gianluca e Giorgio Facchini fondano la Sporting Parella.

La storia di quello che per tutti diventa subito il “Parella” è una scalata, prudente, ma inarrestabile verso il vertice del volley torinese prima, nazionale poi. Sotto il nuovo nome di Sporting Libertas Parella e con presidenti prima Jures e poi Arianna, papà e mamma dei fratelli Facchini, sono decine i titoli territoriali e regionali vinti in questi anni da parellini e parelline di ogni categoria. Il vivaio biancorossoblu, colonna portante e fiore all’occhiello della società, diventa ben presto una scuola tra le più apprezzate nel panorama italiano.

Nel frattempo, crescono di pari passo anche le prime squadre, sia quella femminile che quella maschile. Sono pochi i club in Italia capaci di portare avanti due “senior” di livello, ma il Parella ci prova e i risultati arrivano: le ragazze scalano le categorie, sfiorano la Coppa Italia di B2 e da ormai cinque anni sono protagoniste in Serie B1. La formazione maschile riesce a confermarsi e ad alzare l’asticella di anno in anno: nel 2015/’16 arriva una meravigliosa promozione in A2, ma il passo rischia di essere troppo lungo e si riparte dalla B. Il riscatto non tarda ad arrivare: è il 1° giugno 2019 quando, sul campo di Scanzorosciate, tocca terra l’ultimo pallone che decreta la promozione nella neo-nata A3.





Nell’estate successiva nasce il Volley Parella Torino, costola sportiva che ingloba tutto il settore maschile, ma che continua la propria attività come “sorella siamese” dell’originale Sporting Libertas Parella (a cui rimane il settore femminile).

Il Vpt, acronimo divenuto ormai identificativo per entrambe le società, ha visto crescere e formarsi tanti atleti di livello ed è stata la palestra da cui hanno spiccato il volo tanti tecnici che hanno raggiunto le più importanti panchine nazionali e non solo. Tra questi Matteo Battocchio, Mauro Barisciani (attuale allenatore della prima squadra femminile parellina) e Gianlorenzo “Chicco” Blengini (Argento Olimpico a Rio 2016, due bronzi europei, un argento in Coppa del Mondo con la Nazionale Maschile Italiana, più due scudetti in Superlega e una Coppa Italia a livello di club, ma ct degli azzurri anche a Tokyo 2020).

Per festeggiare questo importante traguardo, per l’intera stagione 2021/2022 sulle maglie del Parella troverà posto un logo speciale con il numero 40 e una bordatura celebrativa dorata.

“Il Parella è tutta la mia vita – si emoziona il fondatore e presidente di Sporting Parella, Gianluca Facchini –. È nato da una passione e in quarant’anni, nonostante le mille difficoltà che ogni giorno troviamo sulla nostra strada, quella passione è rimasta tale, anzi, è cresciuta ancora. Ho mille ricordi in testa, mille facce, mille storie da raccontare, ma la verità è che questo sogno è appena all’inizio e mi auguro che possa continuare per tanti altri anni a venire. Buon compleanno Parella!”.