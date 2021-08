Verra, il candidato sindaco a Torino contro il Green Pass: "Strumento politico, non riduce il contagio" [INTERVISTA]

Un candidato sindaco contro il Green Pass. E' Ivano Verra, di Italexit, il volto della protesta contro la certificazione verde alle elezioni comunali torinesi. Nelle ultime settimane, infatti, il partito di Gianluigi Paragone ha promosso una raccolta firme per chiederne l'abolizione. In prima linea, come detto, Ivano Verra, che ha partecipato alle manifestazioni che hanno animato le vie del centro.

- Ivano Verra, si parla sempre più del Green Pass, un documento che dovrebbe consentire alle persone munite di carta verde di poter accedere a determinati servizi. Qual è la sua posizione in merito?

La questione Green Pass si è rapidamente trasformata in una delle iniziative più divisive e controverse degli ultimi anni. Si noti che l'opposizione a questo pass non può essere etichettata come una protesta "no vax" poiché nelle piazze ci sono tantissimi vaccinati che semplicemente lo reputano una misura vessatoria nei confronti dei cittadini e delle attività aperte al pubblico.

- Su cosa si fondano i suoi dubbi?

Si sta affermando il principio secondo cui siamo tutti malati e contagiosi fino a prova contraria, dove quella "prova contraria" è la presentazione del Green Pass all'ingresso. Peccato che non sia così: lo dimostra la vicenda del ristorante di Pescara, dove 11 dipendenti su 12 sono risultati positivi pur essendo vaccinati. Anche Crisanti, non esattamente un "complottista", ha chiaramente detto che il Green Pass è uno strumento di natura prettamente politica: l'idea di creare delle zone sicure a zero rischio di contagi è semplicemente impossibile.

- Il Green Pass è incostituzionale, come sostenuto da chi ne chiede l'abolizione?

Le cito l'articolo 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche".

- E poi?

Oltre a questo fondamentale aspetto legato al principio di libertà, ci sono questioni e contraddizioni più pragmatiche di cui nessuno sembra voler tenere conto, ad esempio la responsabilità dei controlli. Il ministro degli interni Lamorgese ha detto che le attività aperte al pubblico possono chiedere il Green Pass ma non il documento d'identità. Se arriva un controllo delle forze dell'ordine e trovano qualcuno con il Green Pass prestato dall'amico, il ristoratore va nei casini oppure no? Non si sa. La Regione Piemonte ha provato a mediare coinvolgendo le associazioni di volontariato (Croce Rossa e Protezione Civile) ma queste hanno immediatamente detto che non intendono prendersi questo onere. Croce Rossa e Protezione Civile sono "complottiste"? No, ma si rendono conto del rischio che correrebbero a fare gli sceriffi improvvisati. Perché lasciare dunque questo compito alle attività?

- Lei critica inoltre la presunta ambiguità della norma.

Esattamente. Se entro in un bar e consumo al banco non ho bisogno di Green Pass, se mi siedo al tavolino mezzo metro più in là sì. Se vado a mangiare in un ristorante al chiuso ho bisogno del Green Pass, se soggiorno in un albergo e mangio al ristorante interno no. Abbiamo già numerosi esempi di attività che, nel pieno rispetto della legge, tengono tutti i posti all'esterno per le persone prive di Green Pass e mettono gli altri all'interno. - Oltre ai locali, vi è poi la questione non banale delle aziende e delle scuole.

Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di lavoratori, soprattutto precari, che sono stati messi di fronte al ricatto "o richiedi il Green Pass o non ti rinnoviamo il contratto". C'è poi tutta la questione degli studenti universitari che invece saranno spediti in DAD (di nuovo) se privi di Green Pass. Certo, si può anche ottenere il Green Pass a tempo limitato con un tampone negativo, ma i tamponi ancora oggi non sono universalmente gratis.

- Alla luce della sua posizione, trova che il Governo abbia delle responsabilità precise?

Sì, A 18 mesi di distanza dal primo lockdown gli ospedali, i posti letto e le terapie intensive continuano ad essere da terzo mondo. I mezzi pubblici continuano a essere dei carri bestiame. Gli stessi hub vaccinali, con questa storia degli open day senza prenotazione, creano molti più assembramenti rispetto ad un qualsiasi locale, bar, ristorante o palestra. Viene chiesto ai cittadini di compiere un "gesto di responsabilità" mentre al Governo continuano a infischiarsene di questi aspetti fondamentali (ricordiamo che gli ospedali erano in grave sofferenza già negli anni precedenti con le "classiche" influenze stagionali). Si spinge invece sulle restrizioni e sulle discriminazioni di chi viene evidentemente considerato un "irresponsabile" e vengono partorite iniziative ridicole - come il “gelato gratis” - per obbligare alla vaccinazione anche a segmenti della popolazione, come i minorenni, dove il rapporto rischi-benefici non giustifica questa ossessione.

- Che clima si respira a Torino e più in generale nel resto del Paese?

Si sta creando insomma un clima da guerra civile, tra favorevoli e contrari al Green Pass, alimentato anche da noti personaggi mediatici che incitano alla segregazione "come con i sorci". Nella disamina del concetto di Green Pass è ormai stato anche comunicato presso i canali televisivi che non serve alla Sanità pubblica ma è solo un incentivo alla vaccinazione, ovvero indurre le persone a vaccinarsi.

- Italexit è subito scesa in campo attivamente, promuovendo una raccolta firme per abolire il Green Pass. Cosa richiedete, in sintesi?

La revoca immediata del Green Pass, in primis. Lo stop a qualsiasi forma di discriminazione lavorativa, sociale, scolastica, ricreativa, sportiva, culturale nei confronti di chi non ha il Green Pass e lo stop di iniziative analoghe al Green Pass volte a rendere, di fatto, la vaccinazione obbligatoria.

- E poi, al di là della certificazione verde?

Maggiori investimenti sulla sanità pubblica, con la riapertura degli ex ospedali (e qui a Torino si può partire dal Maria Adelaide) e il recupero della sanità territoriale, la gratuità universale dei tamponi (considerando anche che oggi sono considerati uno strumento diagnostico), lo sviluppo dei protocolli di cure domiciliari che hanno dimostrato di poter prevenire ospedalizzazioni (con evidenti riduzioni di costi della sanità) e l'aggravarsi della malattia. Infine, il potenziamento del trasporto pubblico, visto che si configura come luogo di aggregazione.