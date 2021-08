Hashish legale, come comprarlo online

Avete mai notato come, al giorno d'oggi, acquistare tutto quello che si vuole direttamente online è una prassi praticamente collaudata che fanno un po' tutti? Anche i meno avvezzi alla tecnologia la utilizzano quasi quotidianamente per “soddisfare” tutti i loro bisogni.

Serve qualcosa per la casa? Ci sono Amazon ed eBay. Non sapete che cosa guardare tra film, anime e serie televisive? Ecco Netflix e Amazon Prime. Oppure preferite giocare ai videogiochi del momento? Qui Steam e tanti altri servizi simili.

Bene, possiamo dire che il concetto è chiaro, ma sappiate che è possibile “espanderlo” fino a tutto quello che concerne lo svago ed il tempo libero. Un esempio pratico? Sicuramente quello della cannabis light e di tutti i prodotti a base di CBD (cannabidiolo).

Un business piuttosto recente, questo è vero, ma che frutta milioni di Euro all'anno e che si è diffuso anche in Italia. Va poi ricordato che tale business ha contribuito a creare tantissimi nuovi posti di lavoro come quelli nelle fattorie, nei rivenditori ed anche tra i coltivatori. Per quanto “curioso” possa sembrare, si tratta sempre di un prodotto che va venduto e quindi deve essere sottoposto a regolari controlli sulla sua qualità e genuinità.

Ma che cos'è esattamente il CBD e perché mai si è diffuso così in fretta? Sono tutte ottime domande quindi cerchiamo di andare con calma. Prima di tutto il CBD è il diminutivo di cannabidiolo ovvero un metabolita già presente nella pianta di cannabis con notevoli effetti benefici per il corpo e la mente. Tra questi ci sono quelli antinfiammatori, lenitivi e rilassanti.

Ma la cannabis o l'hashish non causano effetti psicotropi? Solitamente sì, ma questi effetti sono causati dal THC che è il principio dello sballo. Pertanto tali sostanze diventano fuorilegge e non possono essere consumate.

Tutta un'altra storia con il CBD che permette, anzi, di lenire gli effetti di mal di testa, insonnia, mal di stomaco, inappetenza, dolori post operatori, pruriti dovuti dalla psoriasi, stati di ansia, sensazioni di nausea e così via. Inoltre, visto che si tratta di un prodotto sicuro e naturale al 100%, non ci sono effetti collaterali, ma comunque va tenuto a mente che non potranno mai sostituire del tutto un farmaco oppure una cura prescritta dal vostro dottore. Prima di cominciare ad assumere del CBD e dei prodotti correlati è comunque consigliabile avvertirlo giusto per sicurezza.

