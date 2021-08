La street Art di Fabiana Macaluso & Writer Chiuto decora Bastia Umbra

I due Artisti Fabiana Macaluso e Writer Chiuto approdano in Umbria dove in una murata di Bastia Umbra dedicano un tributo al bellissimo e bravissimo attore turco Can Yaman, in onore del nuovo film che uscirà nelle sale cinematografiche “Viola come il Mare “ e la Macaluso dichiara: ho volutamente realizzato un’opera dedicata all’attore in forma di caricatura come solitamente facciamo con le facce note in più versioni, un auspicio per far sì che il suo volto diventi non solo conosciuto come attore ma imitato da tutti, anche con proposte di lavoro per fumetti o grandi case Cinematografiche in America per colossal animati, dove come base prendono grandi nomi e poi giocano con la loro faccia.

L’attore ha confermato la sua partecipazione al progetto targato Lux Vide attraverso il suo account Instagram.

Prosegue la Macaluso: ho dedicato un dipinto anche all’attrice umbra Monica Bellucci, dato che siamo nella città natale della Diva, un’Icona di bellezza italiana e con loro continua l’artista Macaluso il progetto “100 donne in una“ dedicato alla sua modella e manager Debora Cattoni, anche lei rappresentata nei muri di Bastia. Il progetto “100 donne in una” è dedicato alla mia manager e attuale modella delle mie opere che diventeranno virali, riguardo a Debora Cattoni ho un debole per la sua bellezza esotica, per la sua intraprendenza e voglia di essere più donne in una, mi piace la sua energia positiva la voglia di dedicarsi al prossimo, abbiamo molte cose in comune tra cui il sogno Africano, aiutare più persone possibili e lo faremo insieme. Alcune mie opere dedicate alla mia modella Debora Cattoni sono state in esposizione all’Università d’Arte di Panama, in Brasile, alla galleria Buana Lima in presenza di 4 ambasciate, a San Pietroburgo e in Ecuador al Museo Manta, in Italia a Venezia nella Galleria Accorsi a settembre in concomitanza del festival del cinema, e presto saranno anche in galleria a New York con il Museo Maco… ma anche con l’aiuto del mio collega per eccellenza Writer Chiuto che sta collaborando con me su i muri delle città saremo presto nella grande mela a New York, quest’anno siamo stati bloccati dall’ondata del virus ma speriamo presto di poter viaggiare. La mia modella sarà un Icona Pop, piacerà sicuramente a tante donne perché rappresenta la semplicità, la bellezza naturale e la donna in carriera, ciò che vorrebbero essere in tante donne oggi …donne in carriera.

Ringrazio il mio collega Writer Chiuto, lo staff, il fotografo Gianluigi Barbieri, fotografo dei Vip e tutti coloro che ci seguono per amore dell’Arte.

