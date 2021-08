La disperazione dell'Afghanistan (e non solo) negli scatti di Pellegrin: ultimi dieci giorni per visitare la mostra alla Venaria Reale

Ultimi 10 giorni per visitare la mostra Paolo Pellegrin a Venaria. Un’antologia, ospitata alle Sale delle Arti della Reggia, che chiuderà i battenti domenica 29 agosto.

L’esposizione, aperta al pubblico lo scorso 1° ottobre, presenta oltre 200 fotografie realizzate direttamente negli scenari dei principali conflitti armati che dilaniano il mondo, purtroppo tornati drammaticamente alla ribalta con le recenti vicende che riguardano l’Afghanistan. I toccanti reportage di Paolo Pellegrin indagano e tendono a dare risalto al modo in cui gli uomini reagiscono a guerre e massacri, documentando situazioni come la fuga, l’esodo dei rifugiati, i tentativi di ricostruire una nuova vita fra macerie e speranza.



Un’occasione imperdibile per vivere e riflettere quasi in presa diretta su fatti ed eventi che riguardano tutti noi.