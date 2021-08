Da stasera Isolabella veste il suo abito migliore per la festa patronale

Lo fa da assoluta protagonista con la grande festa che dedica al suo Patrono. Cosi nella serata di oggi, venerdì 20 agosto, la comunità di Isolabella darà vita ad una intensa celebrazione, alla presenza del vescovo di Asti, in onore di San Bernardo e nel ricordo di don Augusto Savio che è stato il suo parroco per oltre meta del secolo passato e ne ha caratterizzato la vita spirituale e sociale.

Sabato 21 agosto la festa, organizzata dalla Proloco in collaborazione con il comune, sarà soprattutto un trionfo dell'enogastronomia con la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare la salumeria di qualità della storica azienda Raspini, che proprio ad Isolabella ha una delle sue maggiori unita produttive. Alle 18.15 nella chiesa di San Bernardo vi sarà un concerto con la soprano Elisa e con un coro di voci bianche.

A caratterizzare le cene gastronomiche saranno il fritto di pesce nelle serate di sabato 21 e domenica 22 agosto, e l'esclusivo fritto misto all'isolabellese nelle serate di lunedi 23 e martedi 24 agosto. In tutte le serate vi sarà animazione musicale con dj set di Don Paolo e Argante, il concerto di Explosive 2 e poi le esibizioni di musica folk di Aurelio e Stefania e di Loris Gallo con Sonia De Castelli. Per tutta la festa sarà in funzione il banco di beneficenza, che ha una dotazione di oggetti interessanti.