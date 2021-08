Collegno gioca d'anticipo sulla prima campanella: sport, musica e compiti con "Estate comodi"

Si chiama eSTATE COMODI il nuovo progetto della Città di Collegno, Consorzio Ovest Solidale che insieme alle cooperative Spaziomnibus e 3e60, in collaborazione con la cooperativa La Carabattola, dall’1 settembre per quattro giornate aprirà la scuola media Antonio Gramsci in via Di Vittorio 18 in anticipo rispetto all’avvio dell’anno scolastico. Lo scopo è appropriarsi della scuola come spazio aperto dove tutti i ragazzi e le ragazze delle medie collegnesi potranno incontrarsi dopo la pausa estiva e prima dell’inizio delle lezioni.