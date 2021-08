Scuola, la Cub chiede una proroga della procedura per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze

“È assolutamente necessaria una proroga della procedura per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze”: a richiederla, attraverso una lettera inviata all'Ufficio Scolastico Regionale di Torino, è la CUB Scuola.

Il sindacato di base denuncia ritardi nelle immissioni in ruolo e nella pubblicazione degli elenchi corretti per tutte le classi di concorso: “Ad oggi - si legge a firma della coordinatrice provinciale Giulia Bertelli – non ci sono ancora le pubblicazioni delle scelte per Graduatoria a Esaurimento nell'infanzia, non sono state ancora pubblicate le graduatorie corrette e riviste a fronte di moltissimi reclami e non sono ancora uscite le cattedre disponibili per infanzia e primaria, operazione imprescindibile per una scelta consapevole, soprattutto per chi si trova in posizione svantaggiata”.

La richiesta è volta anche a sollecitare le istituzioni: “Chiediamo l'impegno – si conclude la lettera – da parte dell'Ufficio a far presente all'amministrazione centrale come la proroga sia necessaria in modo da dare a voi la tranquillità di un lavoro oculato e ai colleghi di poter scegliere in maniera consapevole”.