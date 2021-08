Givoletto dal 27 al 30 agosto torna a festeggiare il suo Patrono

Un forte segale di un primo ritorno alla normalità, la voglia di ritrovarsi in un momento d’incontro comunitario, il desiderio di tornare a condividere quello che è uno dei momenti più importanti per il paese e per tutti i suoi abitanti.

Questi gli stimoli che hanno spinto i volontari dell’AIB, supportati dal Comune e dalla Pro Loco di Givoletto ad organizzare la tradizionale Festa Patronale dedicata a San Secondo.

Un ricco programma accompagnerà i givolettesi nelle serate di fine agosto, in cui si dovranno applicare le stringenti e rigide normative COVID, ma in cui gli organizzatori fanno conto sulla comprensione e sulla fattiva collaborazione dei partecipanti.

Per tutti gli eventi gastronomici saranno applicate le attuali normative COVID, con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: 320 606 51 14 - 377 450 44 98, o via mail al seguente indirizzo: prenotazionisansecondo@gmail.com.

Per i Concerti, che si svolgeranno tutti presso il Campo Sportivo, oltre alla prenotazione obbligatoria ai contatti sopracitati con relativa assegnazione dei posti, è richiesto il GREEN PASS o tampone fatto nelle ultime 48 ore.

La Festa avrà inizio alle 19.30 di venerdì 27 agosto con l’apertura dello stand gastronomico che proporrà la “Serata Grigliata”. Alle 20.00 si accenderanno le luci del Luna Park e alle 21.30 la serata sarà allietata dalla musica della “Dune Buggy Band”: vivace gruppo musicale che farà rivivere le emozioni delle colonne sonore dei mitici film di Bud Spercer e Terence Hill.

Sabato 28 agosto il Luna Park sarà aperto alle 16.00, mentre alle 19.30 si potrà gustare l’Agnolottata allo Stand Gastronomico. Alle 21.30 avrà inizio la Serata musicale “Dj anni 80/90” (commerciale/tecno/progressive) con Special Guest Bruno Power.

L’apertura di domenica 29 agosto sarà alle ore 10.30 con il consueto appuntamento con la Santa Messa.

Alle ore 16.00 la Squadra AIB intratterrà i piccoli partecipanti con "AIB Bimbi" giochi educativi e di sensibilizzazione a tema Antincendio e Protezione Civile, a seguire sarà servita una golosa Merenda

Sempre alle ore 16.00 sarà aperto il Luna Park e alle 19.30 allo Stand Gastronomico è prevista la Serata Pizza. Alle 21.30 si terrà il concerto della “Divina Band”: Divina portano sul palco uno spettacolo coinvolgente e adrenalinico, in cui le coreografie ed i costumi fanno da contorno ad una elettrizzante scaletta di incredibili hit Dance.

Lunedì 30 agosto si terrà la serata di chiusura dei festeggiamenti. Il Luna Park sarà aperto alle ore 18.00 e alle 19.30, allo Stand Gastronomico, è prevista la degustazione degli Arrosticini.

Alle 21.30, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, si potrà assistere al tradizionale Spettacolo Pirotecnico di fine Festa Patronale.

La festa Patronale di San Secondo 2021 organizzata dall’AIB Givoletto con il patrocinio del Comune di Givoletto e in collaborazione con la PRO LOCO è a sostegno delle attività dell’AIB di GIVOLETTO.