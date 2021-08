Brutus, l’innovativa forma dell'artigianalità Made in Italy, sceglie Alex Innocenti come nuovo Brand Ambassador

Giacca di pelle uomo Brutus e donna, borse da viaggio, calzature, accessori… Lo spirito dell’appassionato del mondo dei motori prende forma su www.brutusfactory.com, l’innovativo e-commerce dedicato al mondo dei motori dove l’utente può trovare tantissime proposte che conquistano motociclisti collezionisti e amanti della pelletteria vintage, visibili in un semplice e veloce click!

L’Azienda torinese nasce dall’intuizione di tre amici, e ad oggi è il miglior artigianato italiano caratterizzato da elementi innovativi, provenienti dal settore ingegneristico e non solo, progettato in 3d proprio nel loro studio a pochi passi dal centro ( visitabile su appuntamento ). Insomma, la giusta scelta per chi ama le moto e il suo abbigliamento vintage, con tutti i vantaggi e la convenienza dello shopping online.

Esclusiva assistenza professionale, spedizioni gratis, e garanzia a vita per indossare capi inimitabili, seguendo la logica “Customize Yourself”. Nessun compromesso, sia in fatto di stile che di ricercatezza, design, funzionalità ed ergonomia.

Con ingenti investimenti in termini di energia e risorse, la neonata Brutus porta a compimento un ambizioso progetto nato da una semplice intuizione del team fondatore: tingere la pelle conciata al vegetale con i pigmenti più estremi che ci possano essere.

La prima colorazione innovativa è la “ Donut SP “ (Special Production), direttamente ricavata dai polimeri di gomma ottenuti dallo sbriciolamento degli pneumatici da corsa, ovvero le stesse gomme che vengono ritirate alla fine dei weekend di gara.

Questa tintura inedita è completamente incentrata sul tema della sostenibilità ambientale, rafforzando ancor di più il concetto di recycling, già insito nei pellami. Ed ecco che la gomma sintetica prende così una nuova forma ed un nuovo senso di esistere.

Per annunciare tutto ciò non si poteva che ricorrere all’aiuto di un noto elemento del mondo dei motori, il pilota Alex Innocenti, alfiere di Ducati Pramac Racing e portabandiera della meravigliosa realtà dei Di.Di ( Diversamente Disabili ). Il nuovo Brand Ambassador e decisamente un vero #BrutusSuperHero, proprio come il pugile due volte campione del mondo e vicecampione olimpico Clemente Russo, conosciuto per essere stato il primo personaggio sponsor dell’azienda.

Innocenti, alias “Lo Scassato”, è un grande esempio di atleta e pilota schierato dal Team Punto Moto Corse di Luca Scassa nel campionato European Bridgestone Iron Cup, che prevede appuntamenti di altissimo rilievo nei principali circuiti nazionali ed europei. Insomma, un modello da imitare per chiunque voglia avvicinarsi alla guida di una moto, nonostante una qualsiasi forma di disabilità.