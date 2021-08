A Venaus quattro giorni di spettacoli con Borgate dal Vivo, da Paolo Hendel a Stefano Massini

Dopo oltre due mesi di appuntamenti, iniziati il 12 giugno scorso al Museo Egizio di Torino, quattro regioni italiane attraversate e un totale di quasi 6000 spettatori partecipanti, Borgate dal Vivo arriva a Venaus per quello che, dal 2019, è un vero e proprio festival nel festival.

Quattro giorni di programmazione trasversale tra le arti, che porta in alta Valle di Susa nomi celebri del teatro e della musica, nella cornice delle vette che circondano la splendida Arena delle Alpi, in Borgata 8 Dicembre. Dal 26 al 29 agosto si avvicenderanno sul palco Paolo Hendel e la Bandakadabra, Federico Buffa, Stefano Massini e la compagnia circense MagdaClan, per quattro giorni in cui ogni tipo di pubblico vedrà soddisfatte le proprie preferenze culturali.

Borgate dal Vivo porta quindi a Venaus spettacoli già rodati e una prima assoluta, ricordi sportivi e viaggi attraverso le emozioni, letteratura e circo: quattro giorni di straordinaria varietà per avvicinarsi alla conclusione di un’estate che ha visto crescere, in numero e qualità, le proposte del cartellone.

Gli spettacoli giorno per giorno:

Giovedì 26 agosto: Paolo Hendel e Bandakadabra in Ed io non scenderò più

Un incontro inedito per una prima assoluta quello tra la voce, la comicità e la straordinaria capacità interpretativa di Paolo Hendel e la dirompente energia musicale della Bandakadabra. A questa miscela, già esplosiva, si aggiunge il meraviglioso testo di Italo Calvino con le vicende incredibili de Il barone rampante, uno dei libri più amati dell’autore, per uno spettacolo unico e irripetibile.

Venerdì 27 agosto: Federico Buffa in Italia Mundial

Una narrazione pronta a far battere i cuori sportivi che quest’estate hanno avuto modo di gioire con la vittoria della nazionale di calcio ai campionati europei. Il racconto delle imprese sportive è storia personale, stralci di vita, ricordi e storia contemporanea, un emozionante momento da rivivere collettivamente. Attraverso suoni e parole il giornalista Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle, quella dei Mondiali di Spagna del 1982.

Sabato 28 agosto: Stefano Massini in Alfabeto delle emozioni

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione, Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Domenica 29 agosto: MagdaClan in Sic Transit

L’arte circense della compagnia MagdaClan porta a Venaus uno spettacolo giocato in strada, con le regole dello spettacolo di strada ma travestito da sermone post-moderno: un dio in carne e ossa vuole solo raccontarsi e mostrare i segni indelebili lasciati sul suo unico figlio ormai ridotto a uno strabiliante caso umano. Ma il padre è uno, e il figlio è il padre, e il padre è come suo figlio o forse sono tre che poi è uno…