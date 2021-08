Doppia tragedia a Moncalieri, un improvviso malore fatale a due persone

In poche ore un duplice malore ha segnato la fine anticipata della vita per due persone di Moncalieri. La prima tragedia si è consumata in via Sestriere, in un condominio di Borgo San Pietro.

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno del suo garage, colpito da un malore improvviso. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni vicini che erano scesi nella zona dei box per prendere la loro auto. Hanno visto il corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo per ormai era tardi per poter fare qualcosa.

Un 74enne, invece, è morto mentre si stava recando nel suo orto. L’allarme è stato dato dai familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. L’ambulanza è arrivata sul posto, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Anche in questo caso, è stato fatale un malore: l'anziano, che soffriva da tempo di disturbi di circolazione, potrebbe aver pagato a caro prezzo il gran caldo di questi ultimi giorni.