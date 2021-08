Da oggi chiusa al traffico via XX Settembre, bus deviati. Si tornano a pagare le strisce blu

È ancora estate, ma da lunedì si ricomincia a pagare. Come di consuetudine, infatti, anche quest’anno a Torino dal 9 al 21 agosto è stato possibile parcheggiare nelle “strisce blu” senza tirare fuori soldi.

Dal 23 agosto parcheggi blu a pagamento

Ma la sosta gratuita terminerà sabato, e quindi dal 23 agosto tornerà ad essere obbligatorio esibire il ticket sul cruscotto. Sempre da lunedì i torinesi si troveranno a fare i conti con la chiusura al traffico, per circa quattro mesi, di diversi tratti di via XX Settembre. Uno stop alle auto per consentire la sostituzione dei binari del tram, il rifacimento della rete fognaria e la sistemazione delle condotte del gas: un intervento multiplo che coinvolgerà Gtt, Smat e Italgas.

Da lunedì chiuso al traffico di via XX Settembre: deviate 9 linee di mezzi pubblici

La strada, come già accaduto in passato, sarà chiusa a pezzi nel tratto tra corso Vittorio Emanuele II e via Santa Teresa. Un cantiere che prevede anche la deviazione di nove linee di mezzi pubblici. Nel dettaglio il 4, nella sola direzione Falchera, passerà da via Sacchi corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita. L’11 - verso Venaria - passerà da via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre. Il 15, nel senso verso Sassi, passerà da corso Einaudi, corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca.

Il 27, 55 e 57 in direzione corso Farini passeranno da corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Santa Teresa, via XX Settembre. Le linee 58, 58B e 92, in direzione di via Bertola, passeranno da via Sacchi, corso Vittorio, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Santa Teresa e via XX Settembre.

Sospesa la Ztl centrale fino al 17 settembre

Nell’ambito dei provvedimenti adottati a causa dell'emergenza sanitaria Covid, proseguirà fino al 17 settembre la sospensione della Ztl centrale.