A Torino l'educazione ambientale e alimentare è un gioco da bambini

Sostenibilità, educazione ambientale e alimentare. Parole che ricorrono sui giornali e tv, ma quanto ne sono a conoscenza i nostri bambini? Da questo pensiero è nato ‘Costruire un futuro: bambini e sostenibilità’, Festival della Sostenibilità organizzato a Torino dall’Associazione Manzoni People.

Appuntamento dal 15 al 25 settembre all'Aiuola Ginzburg e corso Marconi

L’appuntamento è fissato dal 15 al 25 settembre all’ Aiuola Ginzburg, davanti alla Casa del Quartiere di San Salvario, e corso Marconi. Previsti 15 laboratori gratuiti pensati per i più piccoli, su diversi temi. In calendario, ad esempio, la lettura critica dell’etichetta con gli educatori di Eataly; si parlerà con CAAT di spreco alimentare, giocando ovviamente. I bikers di Fiab Torino Bike Pride promuoveranno l’uso della bicicletta con laboratori creativi e prove pratiche; Iren interverrà con il suo Cam (appuntamento a cui prenderanno parte anche alcune classi della scuola materna e primaria). Il Museo A come Ambiente parteciperà con il suo contributo laboratoriale tra orti e materiali riciclabili.

Previsto l'acquisto di una ciclofficina a torre per la Manzoni

E mentre i bambini faranno una degustazione guidata di cioccolato ad hoc con Eataly, Guido Gobino sarà nel cortile della Casa del Quartiere per parlare della sua visione del ‘fare cioccolato’. Il progetto prevede inoltre l’acquisto di una ciclofficina a torre che potrebbe diventare una dotazione permanente dell’Istituto Comprensivo Manzoni o dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario.