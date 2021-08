Era latitante, ma gli agenti lo hanno sorpreso in pieno centro: arrestato 32enne

Lo hanno visto all’incrocio tra via Rossini e via Verdi lo scorso giovedì mattina e si sono insospettiti: così hanno deciso di sottoporlo a un controllo. È così che è finita la latitanza di un trentaduenne di nazionalità senegalese, irregolare sul territorio nazionale.



Dalle verifiche effettuate dalla Polizia, è emerso che l’uomo era stato colpito esattamente da un mese da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per scontare una pena di oltre 2 anni per reati legati agli stupefacenti. Il trentaduenne è stato portato in carcere dagli agenti del Commissariato Centro.