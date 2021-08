In casa aveva 5 chili di hashish e 14mila euro in contanti: arrestato un uomo di 50 anni a Mirafiori

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 50 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In seguito ad un’accurata attività d’indagine eseguita sul cinquantenne, i poliziotti hanno perquisito il suo alloggio, in zona Mirafiori, rinvenendo, all’interno di un ripostiglio, 3 buste contenenti 50 panetti di hashish, per un peso totale di oltre 5 chili e materiale utile al confezionamento.