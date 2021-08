In casa aveva un arsenale di esplosivi: arrestato un 38enne di Monastero di Lanzo

È finito in manette un uomo di 38 anni di Monastero di Lanzo, trovato in possesso di un vero arsenale di esplosivi in casa.



I carabinieri hanno infatti perquisito l'abitazione dell'uomo, trovando sette dispositivi pirotecnici di grosse dimensioni, che da una verifica effettuata dagli artificieri sono risultati manomessi e quindi pericolosi. All’interno contenevano ciascuno oltre 300 grammi di polvere pirotecnica flash ad alto contenuto esplosivo. Sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza e per capire l’eventuale utilizzo che ne sarebbe stato fatto.