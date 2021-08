No Tav denunciano: attivista in ospedale colpita da un idrante

“Un’attivista del movimento No Tav è stata colpita da un violento getto di idrante che le ha causato importanti lesioni curate in ospedale e oggi è in attesa di altre operazioni per ridurre i danni causati dalla gravità dell’urto”. È quanto recita una nota diffusa dal movimento No Tav attraverso i suoi canali social, in relazione a un episodio avvenuto martedì 24 agosto in Val Susa, in occasione di un’iniziativa di protesta, il cosiddetto Cacerolazo, con decine di manifestanti che hanno battuto su pentole e coperchi a ridosso delle recinzioni.

“Questo è l’ennesimo atto di violenza da parte delle forze dell’ordine in Val Susa - aggiungono i No Tav - e questa volta non sono nemmeno possibili le solite scusanti utilizzate a difesa delle male operazioni. Il Cacerolazo è una pratica di dissenso rumorosa e pacifica tant’è che ha richiamato alla serata parecchie persone”.