Comunali, passo indietro dell'ex 5 stelle Carretto: "Mi ritiro dalle elezioni con "Torino Verde"

Passo indietro dell'ex 5 stelle Damiano Carretto, che si ritira dalla corsa a sindaco della città con "Torino Verde". A poco più di un mese dalle elezioni, e meno di una settimana dall'obbligo di consegnare le liste con le firme, arriva il primo addio alla corsa per le Comunali del prossimo 3 e 4 ottobre.

Carretto al M4O, insieme a Frediani e Bertola

Carretto, dopo aver lasciato la maggioranza di Chiara Appendino, aveva aderito al Movimento 4 Ottobre, insieme ai consiglieri regionali Francesca Frediani e Giorgio Bertola. Il gruppo politico, nato da appena sei mesi, aveva annunciato di voler partecipare alle elezioni "per proporre idee e progetti per la Città di Torino che riteniamo essere di primaria importanza per tutta la cittadinanza".

"Possibilità di eleggere consiglieri risicata"

"Alla luce dell’attuale scenario politico cittadino - spiega Carretto - ci siamo resi conto che questo non è il momento di creare ulteriori divisioni all’interno di un mondo politico che è già troppo frammentato. Le possibilità di riuscire ad eleggere dei Consiglieri e delle Consigliere sono obiettivamente risicate per tutte le forze politiche che si riconoscono in una politica ambientalista, anticapitalista e antisistema. Una politica che davvero non lasci indietro nessuno".

"Continueremo a dare voce a chi non si sente rappresentato"

Da qui la decisione di "non presentare la nostra lista, ma continueremo a dare il nostro contributo alla politica cittadina".

"Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il progetto politico Movimento 4 Ottobre per dare voce a tutte quelle persone che oggi non si sentono più rappresentate ma che non hanno perso la voglia di partecipare e nemmeno la speranza di migliorare il nostro Paese" conclude Carretto.