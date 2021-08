Rosta, 750 kg di carne e pesce sul pavimento a scongelare: chiuso ristorante giapponese [VIDEO]

A Rosta i carabinieri della Stazione di Rivoli, in collaborazione con i colleghi del NAS di Torino e personale dell’ASL TO 3, hanno denunciato una cinese di 39 anni, titolare di un ristorante giapponese, ritenuta responsabile di detenzione per la somministrazione ai clienti di 750 kg di carne e pesce in cattivo stato di conservazione.

Alcuni prodotti, in particolare, sono stati trovati a scongelare sul pavimento sotto gli scaffali.

La donna è stata anche segnalata amministrativamente per la sporcizia diffusa nei locali della cucina e nel magazzino, e per la mancata etichettatura degli alimenti per la rintracciabilità.