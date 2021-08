Protesta dei green pass a Torino: manifestanti urlano “libertà, libertà” [FOTO E VIDEO]

Non si esaurisce l’ondata di protesta a Torino contro il green pass e l’obbligo vaccinale. Oltre un migliaio di persone si sono ritrovate in piazza Castello, attraversando poi le vie del centro in direzione Porta Palazzo. I manifestanti hanno scandito frasi contro il governo, urlando “libertà, libertà”, “giù le mani dai bambini” ed esibendo cartelli contro i vaccini.

Attimi di tensione alle 19.30 circa, all’incrocio tra corso Regina Margherita e via XX Settembre, quando una Mercedes nera è passata a velocità accanto al corteo sfiorando alcuni manifestanti, che hanno inseguito la vettura accerchiandola. A quel punto il conducente ha di nuovo accelerato, nonostante l’alt della polizia, dileguandosi in corso San Maurizio.