"Quanto tempo, ti ricordi di me?", e le sfila l'orologio dal polso: arrestata 32enne per furto

Martedì mattina, a Ivrea, una cittadina romena di 32 anni ha avvicinato un’anziana signora in via Cascinette, chiedendole se si ricordasse di lei e prendendole le mani. La donna ha replicato immediatamente di non conoscerla, tentando nel frattempo di allontanarla. Con mossa fulminea, la ragazza le ha sfilato il prezioso orologio al polso per salire rapidamente a bordo di un'auto parcheggiata sul marciapiede.

Una pattuglia della guardia di finanza in transito si è messa subito all’inseguimento della macchina, che si è fermata all’interno di un cortile privato in corso Vercelli.

Il conducente è fuggito, facendo perdere le proprie tracce, mentre la donna è stata bloccata e condotta presso gli uffici del commissariato di Ivrea e Banchette.

Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno perquisito il veicolo sequestrato, scoprendo una serie di vani appositamente ricavati nell’abitacolo per occultare la refurtiva. Rinvenuti alcuni monili in oro, compreso l’orologio sottratto alla vittima, e l’abito indossato dalla romena durante il furto.

Scattate le manette per furto con strappo.