Motociclista torinese muore in un incidente in provincia di Cuneo

A Cortemilia, in provincia di Cuneo, Daniele Cartolaro, 44 anni, è morto stamane, intorno alle 10, mentre guidava la sua moto.

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 429, conosciuta anche come Corso Divisioni Alpine, in direzione Castino. L'uomo, residente a Trofarello, era in sella alla sua due ruote, quando - per cause ancora in fase di accertamento - è uscito di strada, urtando violentemente contro le protezioni a bordo strada.

Immediato l'allarme: sul posto le ambulanze del 118, i Carabinieri della compagnia di Alba, i Vigili del fuoco di Alba e Santo Stefano Belbo. Ma, nonostante i soccorsi, per il 44enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gravissimi i traumi riportati nell'incidente.