Liste M5S e Verdi, Appendino: "Una firma per proseguire il rinnovamento di Torino"

"Una firma per proseguire un profondo percorso di rinnovamento intrapreso in questi anni", ha proseguito la prima cittadina. "Un progetto fondato sui pilastri della sostenibilità, della giustizia sociale, dell'ambiente, di un rilancio economico e industriale, dei diritti".

Il banchetto verrà situato in via Roma, angolo via Monte di Pietà, dalle 15 alle 19. Per i pentastellati sarà presente anche la candidata sindaca Valentina Sganga.