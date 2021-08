Disarma il marito che tenta di aggredirla con un coltello: donna salvata grazie all'intervento dei condomini

I residenti di Santa Rita sono stati svegliati dalle urla di una donna che chiedeva aiuto. Quello che stava succedendo è stato chiarito poco dopo: in seguito a una violenta lite, l'uomo la stava inseguendo e, una volta raggiunta, ha iniziato a strattonarla, intimandole di tornare a casa. Alcuni condomini sono scesi in strada e lo hanno allontanato. Quando l'uomo ha percepito l’imminente arrivo dei poliziotti è scappato poco distante.

Nel frattempo la Squadra Volanti della polizia ha raggiunto la donna, che ha mostrato una serie di ferite sulle mani. Ha raccontato di essersele provocate disarmando il compagno che, poco prima, era entrato nella camera da letto con un coltello da cucina della lunghezza di oltre 30 cm, minacciando di toglierle la vita. L’utensile era poi finito sul balcone, lanciato dalla moglie che era riuscita a sottrarlo dalle sue mani. il reo aveva tentato di riappropriarsene, dando il tempo alla vittima di abbandonare l’appartamento.

La loro era una relazione finita ormai da tempo, ma l’uomo non era mai stato in grado di accettarlo. Il soggetto è stato arrestato per maltrattamenti e deferito per minacce gravi e lesioni personali.