No Green Pass pronti a bloccare i treni in 55 stazioni: "Se non ci fanno partire, non partirà nessuno"

"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno!". E' questo il messaggio che gira da circa due giorni nella chat Telegram “Basta dittatura”, uno dei principali canali di comunicazione delle file No Green Pass, con oltre 37 mila iscritti.

L'ultima iniziativa lanciata è in programma per il 1° settembre, data in cui entrerà in vigore l'obbligo della certificazione sanitaria per viaggiare sulle ferrovie italiane. Quel giorno, in almeno 55 città della penisola, si prevedono sit-in di protesta con l'obiettivo di bloccare la partenza dei convogli.

"Ore 14:30 incontro davanti stazione - si legge nell'invito diffuso sui canali -. Ore 15 si entra e si rimane fino a sera".

Anche Torino, in particolare Porta Nuova, potrebbe quindi essere interessata dalle proteste, come annunciato sabato sera nel corso del corteo contro Green Pass e obbligo vaccinale nel centro città.