Un monopattino elettrico e 37 biciclette di dubbia provenienza caricate su un furgone: 35enne denunciato per ricettazione

Nel tardo pomeriggio di ieri una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di tre individui intenti a caricare numerose biciclette all’interno di un furgone.

Gli agenti della Squadra Volanti, dopo aver raggiunto zona Falchera, hanno rintracciato i tre soggetti. Uno di questi, cittadino nordafricano cinquantacinquenne, ha riferito che le bici gli erano state affidate da alcuni suoi connazionali, al fine di consegnarle a parenti e amici nei loro paesi natali. Tutto questo non prevedeva alcuna autorizzazione fiscale idonea.

I poliziotti hanno perquisito il mezzo, rinvenendo al suo interno 37 biciclette, molte di ingente valore, e un monopattino elettrico.

Non essendo in grado di dare un riscontro oggettivo sulla loro provenienza, l’uomo è stato denunciato per ricettazione.