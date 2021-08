Basket, la prossima A1 femminile prenderà il via da Moncalieri con l'Opening Day

È il PalaEinaudi di Moncalieri messo a lucido ad aggiudicarsi l’Opening Day del campionato di serie A1 Femminile di basket per la stagione 2021-2022.

L’evento sarà (per la prima volta) spalmato su tre giorni, da venerdì 1 ottobre fino a domenica 3, con tanto di cena di gala sabato sera. Le sfide in programma sono sette: doppio appuntamento sia venerdì che sabato e tre sfide domenica. E con buone probabilità saranno le Lunette guidate da coach Terzolo a scendere in campo per ultime domenica contro le neo promosse di Faenza. Una tre giorni di basket e divertimento, nel pieno rispetto delle normative anticovid che consentiranno l’accesso al 35% della capienza del PalaEinaudi, ovvero a 140 persone munite di green pass.

Il Presidente della Pms Libertas Moncalieri Alessandro Cerrato: "Per un amante della pallacanestro da oltre quarant’anni come me è un grande onore spalancare le porte del nostro PalaEinaudi per l’Opening Day della A1. Arriveranno pullman e aerei da tutta Italia: un bel segnale di ripartenza per il movimento cestistico e per l’economia del territorio, ovviamente in sicurezza con green pass o tamponi. Un vero e proprio traguardo che mette ancora una volta Moncalieri sulla mappa del basket italiano. Non vediamo l’ora di accogliere tutte le altre squadre e dare inizio alla stagione".

Il Sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha dichiarato soddisfatto: "Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto. Conquistata la Serie A1, vogliamo accompagnare le nostre ragazze in questa nuova grande avventura. L’opening Day a Moncalieri va in questa direzione, accendendo un faro nazionale sulla nostra città. Siamo orgogliosi di ospitare un grande evento di sport come questo e siamo pronti per mettere ancora una volta in vetrina tutta la bellezza e l’ospitalità della nostra Moncalieri".

L'assessore allo Sport, Beppe Messina, ha aggiunto: "Felici e orgogliosi di poter festeggiare l'approdo in massima serie delle nostre ragazze del basket con l'Opening Day che si terrà proprio a Moncalieri. Questo risultato è frutto di un lavoro preciso e puntuale: valorizzare le eccellenze e accompagnarle verso i traguardi più importanti. Con questo spirito ci prepariamo ad affrontare il prossimo campionato di Serie A1. Moncalieri è pronta!".