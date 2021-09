L’ottavo Torino Underground Cinefest in presenza, ma continua a investire sul format on demand

Oltre al live di otto giorni presso l’Ambrosio Cinecafé e il CineTeatro Baretti di Torino, vi sarà anche una versione on demand sul canale dedicato Vimeo, a cui si accederà attraverso il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-torino-underground-cinefest-on-demand-format-168093204299.

“Abbiamo scelto di proporre parallelamente la versione on demand per dare la possibilità a chi non potrà partecipare al format live, di seguire comunque il festival”, afferma Mauro Russo Rouge.