Scippi e furti nel parcheggio sotterraneo del Carrefour di Nichelino. C'è in azione una baby gang?

Immaginare che ci sia dietro lo zampino di una baby gang non è ancora dato saperlo, anche se i carabinieri in questa fase non escludono alcuna pista. Di sicuro nelle ultime settimane sono stati numerosi i casi di furti e scippi nel parcheggio sotterraneo del Carrefour di Nichelino.

E' di ieri pomeriggio, lunedì 30 agosto, il caso più recente, vittima un uomo che si è visto portare via il borsello con dentro soldi, carte e documenti. Potranno forse essere di aiuto (soprattutto agli inquirenti) le immagini delle telecamere a circuito chiuso, ma per intanto il consiglio delle forze dell'ordine è quello di non lasciare nessun oggetto di valore o importante nella macchina parcheggiata.

La scorsa settimana, infatti, tra le vittime c'è stata anche una famiglia che si è vista rubare le chiavi di casa lasciate nell'auto e poi svuotare l'appartamento. Una situazione davvero poco piacevole.