Torino-Alessandria: lavori in corso per il potenziamento della rete ferroviaria tra Cambiano e Asti

Dal 1 al 4 settembre si procederà con la seconda fase dei lavori (la prima è stata svolta tra maggio e giugno) al ponte di Rio Banna di Villanova d’Asti e ad altre strutture lungo la linea ferroviaria per migliorare la capacità idraulica in caso di piene. I lavori rientrano nel piano di interventi infrastrutturali in corso di attuazione per la mitigazione del rischio idrogeologico.