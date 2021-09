A Borgaro ultime settimane a tu per tu con i dinosauri: proseguono le attività nel parco tematico

Grande successo di pubblico anche ad agosto per Dinosaurs Park, a Borgaro Torinese. Organizzata da Next Exhibition Italia, la mostra ha superato in meno di tre mesi di apertura quota 35.000 visitatori, da tutto il Piemonte e anche da fuori Regione.

Fino al 12 settembre continuano gli appuntamenti interattivi per i più piccini nell’area scavi, gratuiti per i visitatori presenti in mostra e fino a esaurimento posti disponibili, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid su capienze e contingentamento del pubblico.

LABORATORIO DIDATTICO A CURA DI ENPA

Tutti i giovedì, alle ore 11, incontro con lo staff di ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, la più antica e grande associazione animalista italiana, che festeggia quest’anno i 150 anni di attività. Vengono proposti dei laboratori interattivi di zooantropologia didattica, che propongono la valorizzazione della relazione bambino-animale, per ottenere benefici di ordine educativo, didattico e rieducativo.

LETTURE e MERENDA CON IL T-REX

Ogni venerdì, sempre alle ore 11, letture interattive con gli animatori di N.I.D.A. onlus, per spiegare, conoscere ed esplorare il mondo dei dinosauri. I bambini scoprono giocando cos’è la pangea, come si formano i fossili, le ere, i periodi e tutti i dinosauri carnivori, erbivori, abitanti dell’aria e dell’acqua. Durante le letture i bimbi possono consumare una gustosa merenda, acquistabile direttamente al chiosco bar presente nell’area ristoro, scegliendo tra merenda dolce e merenda salata, al prezzo speciale di cinque euro.

DINOSAURS STORIES

Sabato 4 e domenica 5 settembre, alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30, venti minuti imperdibili con le “DINOSAURS STORIES” in compagnia di Davide Allena, un moderno Indiana Jones, a narrare storie curiose sui dinosauri, accompagnandole con piccole dimostrazioni di magia.

MASCOTTE DINO e OMAGGIO AI VISITATORI

Ogni sabato e domenica mattina è possibile incontrare la mascotte del parco, Dino, a spasso tra il pubblico con il suo dino ranger, per tanti selfie ricordo. Durante tutta la giornata invece sampling di prodotto ai visitatori della mostra.

Per informazioni: http://www.dinosaurspark.it/