Tennis, i giovani dai 12 ai 14 anni si affrontano nel primo Trofeo Raspini

Dal 4 al 12 settembre, presso il circolo tennistico Le Pleiadi di Moncalieri (TO), scenderanno in campo i giovani atleti del tennis, dai 12 ai 14 anni (femminili e maschili), per contendersi la vittoria del I Trofeo RASPINI organizzato da Le Pleiadi A.S.D.

Nell’anno in cui il tennis professionistico mondiale torna a farla da padrone, anche all’ombra della Mole, Raspini S.p.A. vuole essere vicina e incentivare i piccoli e futuri campioni della racchetta, dando loro la possibilità di vedere e incontrare i grandi campioni mondiali sui campi di gioco.

Raspini S.p.A. è da sempre vicina al mondo dello sport dilettantistico e professionista, e ha una particolare attenzione per le attività che trasmettono sani principi di sacrificio, determinazione e raggiungimento dei risultati senza scorciatoie. È inoltre azienda sempre al passo con i tempi e attenta alle esigenze dei consumatori, la sua produzione di salumi di alta qualità, ben si sposa con i moderni dettami dell’alimentazione raccomandata in ambito sportivo.

Questo I Trofeo tennistico si propone di incentivare l’avvicinamento dei giovani a uno sport che, mai come in questo periodo, è parte della storia sportiva del nostro Paese grazie a grandi campioni nazionali a cominciare dal torinese Lorenzo Sonego.

Lo sport è salute e disciplina, ma anche cultura e induce a uno stile di vita sano. Tutti concetti e valori ampiamente condivisi e che fanno parto della filosofia aziendale di Raspini.