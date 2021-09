Territorio e giovani: nasce la collaborazione tra Reale Mutua Basket e Reale Società Ginnastica

La Reale Mutua Basket Torino è orgogliosa di comunicare la collaborazione con la Reale Società Ginnastica di Torino. La collaborazione tra i gialloblù e la società sportiva più antica d'Italia prevede che la formazione U19 Eccellenza della Reale Mutua Basket Torino partecipi al campionato di C Gold - primo campionato a livello regionale - con la maglia della Orbyta Ginnastica. L'obiettivo delle due società è quello di permettere ai ragazzi di misurarsi in un campionato competitivo e di livello come quello della C Gold, permettendo un’ulteriore crescita sul piano tecnico e personale.

Oltre ad una simpatica “omonimia”, la partnership tra le due società nasce da una condivisione di intenti e di valori, su tutti l'interesse per il territorio e la crescita dei giovani.

LE DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE BASKET DI ORBYTA REALE SOCIETA’ GINNASTICA TORINO GAETANO PORCEDDU

“Siamo molto contenti e orgogliosi di poter dare una mano nel nostro piccolo alla squadra di Torino che fa la Serie A. Sono contento che questo progetto cominci e la mia speranza è che possa andare avanti nel tempo”.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REALE MUTUA BASKET TORINO DAVID AVINO

“Questa è una grande opportunità che diamo ai nostri ragazzi. Quando si è prospettata la possibilità di collaborare con la Reale Ginnastica non abbiamo avuto dubbi. Costruire una squadra giovanile da zero non è semplice - soprattutto sul territorio di Torino che al suo interno ha moltissime buone società - ma questo nuovo progetto è il segno della nostra volontà di radicarci sul territorio e di collaborare con le società presenti. Lo stiamo facendo con le società che in qualche modo ci hanno già aperto le porte.

L'allenatore della squadra U19 sarà il responsabile tecnico del Settore Giovanile della Reale Mutua Basket Torino Francesco Raho, mentre sulla panchina in C Gold siederà coach Ciro Musto. Il roster dell’U19 gialloblù sarà completato in C Gold da tre giovanissimi senior di scuola Ginnastica.