"Le Serre al cinema": ultimi due appuntamenti per venerdì 3 e sabato 4 settembre

Ultimi due film che chiudono la rassegna cinematografica " Le Serre del cinema " con ingresso a pagamento con tariffa unica di € 4.50. L'appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 settembre, a Grugliasco .

Per non dimenticare anche il passato legato al mondo del cinema del Parco Culturale Le Serre, sede della Photodrama, casa di produzione cinematografica degli inizi del Novecento e set di ripresa per alcuni film, l’arena è stata allestita presso l'area verde nel retro della storica Villa Boriglione.