Parrucchiere erboreo certificato, trattamenti di bellezza secondo natura

Andare dal parrucchiere per molte donne è un momento di benessere, di relax, oltre a un modo per prendersi cura di se stesse. Tuttavia, i prodotti che vengono utilizzati, nella maggior parte dei casi, possono provocare reazioni allergiche o essere controindicati in determinati frangenti, come per esempio per le donne in gravidanza o per chi si sta sottoponendo a cure oncologiche. Se, però, fino a qualche tempo fa era necessario rinunciare al parrucchiere, oggi c’è una nuova, importante possibilità: fruire dei servizi di un parrucchiere erboreo certificato, vediamo di cosa si tratta.

Parrucchiere erboreo certificato, chi è e cosa fa

Per venire incontro alle esigenze di un tipo di clientela sempre più eterogenea, abbiamo scelto di parlarvi di un particolare salone organico vegetale. Ebbene, in Piemonte c’è un centro che è un vero e proprio laboratorio, unico nel suo genere, dove vengono prodotte colorazioni completamente di origine vegetale, adatte, quindi, a tutte quelle persone che per scelta etica o per motivi di salute, decidono di abbandonare i prodotti chimici.

Il salone di Fabio Amorino, infatti, è specializzato nell’utilizzo di soli prodotti naturali, nel pieno rispetto della salute e delle scelte etiche dei clienti e dei suoi dipendenti. Si tratta di un salone unico nel suo genere perché tutto quello che viene utilizzato, viene prodotto all’interno del laboratorio, davanti agli occhi dei clienti, direttamente da radici, piante, fiori e cortecce lavorate con sola acqua.

A oggi, infatti, Amorino è l’unico salone a proporre questo particolarissimo tipo di trattamento, ad aver quindi puntato tutto sulla qualità di prodotti che, sottolineiamo, sono totalmente privi di elementi chimici, ma si basano solamente su proprietà completamente naturali, è l’unico nel nostro paese a proporre questo tipo di servizio,così esclusivo.

L’uso del materiale erboristico è certificato, infatti può essere utilizzato anche su persone sensibili, allergiche, o che, semplicemente, vogliono prendersi cura di sé in modo completamente naturale, su www.amorinozpt.com potete trovare tutte le informazioni nel dettaglio.

Come nasce l’idea di Fabio Amorino

Il progetto ZPT, Zero Petrochemical Treatment, di Fabio Amorino nasce dallo studio mirato all’utilizzo di prodotti naturali e all’abbandono dei classici prodotti chimici. Come spesso accade, si fa di necessità virtù, e proprio dal bisogno di tutelare i clienti allergici, o che stavano seguendo un percorso di cure oncologiche, donne in gravidanza o, come detto, semplicemente per una scelta etica, l’art director Amorino mette a punto questo progetto unico nel suo genere, l’unico a utilizzare prodotti di qualità esclusivamente di origne vegetale e privi di sostanze chimiche.

Nel suo salone, quindi, non vengono utilizzati prodotti che contengono agenti chimici, vengono quindi esclusi tutti i derivati del petrolchimico, SLS, SLES, parabeni, DEA, formaldeide e così via. Vengono utilizzati esclusivamente prodotti di origine vegetale e completamente naturali e prova ne sia il fatto che lo studio si avvale della consulenza, anche esterna, di diversi medici che credono fortemente in questo progetto.

Come opera il Salone di Fabio Amorino

Fondamentale è l’approccio col cliente. Prima di eseguire qualsiasi tipo di trattamento, viene eseguito un vero e proprio triage cosmetologico, ovvero, si valuta attentamente il cliente e si sceglie, in base alle sue caratteristiche, il miglior trattamento personalizzato, avvalendosi dell’aiuto della fitoterapia e aromaterapia, per mantenere in salute la cute e i capelli.

Possiamo dire che si tratta di un approccio olistico alla persona, dove tutto viene preso in considerazione al fine di dare non solo un prezioso contributo estetico, ma anche dando al cliente la possibilità di trovare un benessere psicofisico che va molto oltre alla semplice seduta dal parrucchiere.

L’art director Fabio Amorino ha un brand depositato al Ministero dello Sviluppo, è un parrucchiere della rete oncologica Piemonte Valle d’Aosta, riconosciuto e abilitato, ma non solo, è anche un volontario in questo ambito presso ospedali e breast unit del territorio.

Ma Fabio si occupa anche di formazione, perché quando un approccio come il suo si dimostra efficace e utile, è giusto che venga diffuso. Fabio è docente internazionale, ha oltre 21 anni di esperienza nel settore bellezza e benessere. Il personale che collabora nel suo studio è altamente formato, assunto in regola e nel rispetto delle leggi e lavora con passione ed entusiasmo.

Vuoi scoprire di più su questo progetto e chiedere un appuntamento? Vai sul sito amorinozpt.com, troverai tutte le informazioni e i contatti.

Una scelta di benessere e di salute

Oggi fare una scelta di salute e benessere è possibile, anche per quanto concerne l’utilizzo di cosmetici. Infatti, anche questi possono essere prodotti con materie prime assolutamente naturali, senza l’utilizzo di agenti chimici.

Entrando nel salone di Fabio Amorino non si avverte quello sgradevole odore di sostanze chimiche. Chi è solito fare una colorazione dei capelli sa perfettamente di cosa si sta parlando. Tanti, addirittura, durante la colorazione o trattamenti come la permanente, manifestano reazioni allergiche anche importanti, come lacrimazione degli occhi o prurito intenso sulla cute.

Con il progetto ZPT, potrete dire basta a tutti questi fastidi e potrete scegliere un trattamento di bellezza per voi e per i vostri capelli in qualsiasi condizione, anche se siete persone allergiche o con problemi di salute. E perché trascurarsi durante la gravidanza? Con i prodotti naturali non ci sarà nessun rischio né per voi né per il vostro bambino.

Essere belli, curati e stare bene è possibile facendo una scelta di salute e di rispetto per l’ambiente.