Cuneo Granda Volley e Isiline ancora insieme per una nuova stagione di Serie A1

Dopo la prima stagione fortemente condizionata dal Covid-19, anche nel prossimo Campionato Italiano di Pallavolo Femminile di Serie A1 proseguirà la partnership tra la Cuneo Granda Volley e Isiline s.r.l., azienda saluzzese che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet alle famiglie e alle aziende piemontesi.

Come già nella scorsa stagione, l’accordo prevede la brandizzazione unica della divisa del libero, dalla Serie A1 alla B2 fino alle squadre del settore giovanile della Granda Volley Academy: Isiline sarà presente non solo sulle divise che calcheranno i palazzetti più importanti d’Italia, ma anche nell’impianto di San Rocco Castagnaretta, sede delle gare casalinghe delle ragazze di coach Andrea Pistola. Proseguirà infatti l’accordo di valorizzazione della struttura con la fornitura della rete ultraveloce in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), capace di raggiungere velocità di navigazione fino a 1000 Mbps: la rete WiFi sarà utile per trasmettere dati, immagini e video all’esterno, ma sarà anche a disposizione dei tifosi che torneranno a sedersi sugli spalti con l’inizio del nuovo campionato.

L’innovativa partnership è altamente strategica per entrambe le realtà, in quanto l’eccellenza del volley in rosa del territorio cuneese potrà contare ancora sul sostegno di Isiline, azienda che della territorialità e della vicinanza ai propri clienti ne fa un vero e proprio punto di forza.

“Siamo orgogliosi di proseguire questa partnership con una realtà che è un’eccellenza sportiva del territorio cuneese – dichiara Virginia Piumatti, responsabile Marketing di Isiline –. La nuova stagione si prospetta molto interessante: non vediamo l’ora che riprenda il campionato e che le persone possano tornare ad usufruire della nostra connessione ultraveloce che sarà ancora a disposizione gratuitamente nel palazzetto di San Rocco Castagnaretta”.

“In Isiline abbiamo trovato non soltanto uno sponsor importante, ma anche un partner convinto e reattivo alle nostre suggestioni - le parole di Paolo Cornero, responsabile Marketing della Cuneo Granda Volley -. Nella scorsa stagione la collaborazione è stata assai proficua, e siamo già al lavoro su nuovi fronti che ci vedranno protagonisti insieme. Desidero ringraziare tutto il team di Isiline e in particolare l'amministratore delegato Ivan Botta, che è diventato a tutti gli effetti nostro tifoso e parte della grande famiglia biancorossa. L'auspicio per il campionato alle porte è di poter finalmente tornare ad accogliere un numero significativo di spettatori al palazzetto e di offrire loro i vantaggi della rete ultraveloce in fibra ottica messa a disposizione da Isiline”.